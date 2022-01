Bad Neuenahr, 6. März 2019, gegen 5.15 Uhr weckt ein lauter Knall die Bewohner in der Bad Neuenahrer Innenstadt. Männer haben den Geldautomaten der Commerzbank in der Telegrafenstraße gesprengt und 100.000 Euro erbeutet. Auf der Flucht nehmen sie zwischenzeitlich eine Geisel. Wenig später werden sie gefasst, seit Ende Dezember wird der Überfall vor dem Landgericht in Koblenz verhandelt.