Plus Niederzissen

Ballett in Niederzissen: Es ist nicht alles rosa Plüschtütü

Von Judith Schumacher

i Die Ballettschule Prima D. in Niederzissen feiert 25-jähriges Bestehen. Foto: Karina Schuh Photography

Mit einer großen Jubiläumsshow feiert Domina Schmitz das 25-jährige Bestehen ihrer Ballettschule Prima D. in Niederzissen. „Wir haben in unserem Team entschieden, dass wir unter dem Titel ,Vielfalt‘ so etwas wie ein ,Best of‘ präsentieren und so die ganze Bandbreite des Tanzspektrums zeigen möchten“, sagt die staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin und zertifizierte Tanzpädagogin.