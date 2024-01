Zur Frauensitzung lädt der Oberbreisiger Frauenkreis St. Viktor für Sonntag, 28. Januar, ab 12 Uhr in die Sängerhalle ein. Einen Kartenvorverkauf gibt es nicht.

Gute Stimmung beim Karneval in Oberbreisig Foto: Claudia Schygulla

Die jecken Frauen sind schon beim Kartenkauf in Stimmung. Da wird erzählt, gelacht und auch ein Sektchen getrunken. Mitglieder des Oberbreisiger Frauenkreis sind mit 10 Euro dabei, alle anderen zahlen 12 Euro. Die Frauen bringen ihr eigenes Kaffeegeschirr mit. Zum Naschen gibt’s Kuchen, den Kaffee „jit et ömsöns“. Ab 14.11 Uhr können die Närrinnen die kultige Frauensitzung in vollen Zügen genießen. red