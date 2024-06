Plus Bad Breisig

Bahnhof in Bad Breisig: Verkehrsstation ist nun barrierefrei

i Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) war am Freitag auch in Bad Breisig unterwegs, um dort den neuen barrierefreien Bahnhof Mitte zu eröffnen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Erst vor ein paar Tagen ist die neue Verkehrsstation in Linz am Rhein (Kreis Neuwied) eröffnet worden. Jetzt gibt es wieder etwas zu feiern – und zwar in Bad Breisig.