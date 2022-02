Es ist eine Mammutaufgabe, die die Deutsche Bahn (DB) seit einigen Jahren sukzessive umsetzt: Bahnhöfe sollen modernisiert und barrierefrei werden – auch am Rhein. Gebaut wird in Sinzig, Remagen und Oberwinter sowie demnächst auch in Bad Breisig. Aber wie weit sind die Arbeiten? Und wann ist mit einem Ende der jeweiligen Modernisierung der Stationen zu rechnen? Die RZ hat bei der DB nachgefragt.