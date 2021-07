Noch in diesen Tagen soll damit begonnen werden, das in die Jahre gekommene Twin-Hallenbad abzureißen. Damit wird ein architektonischer Meilenstein in der Geschichte der Stadt verschwunden sein. Das soll aber nicht so bleiben, denn das Bad wird neu entstehen und von 2023 an wieder den Freunden des kühlen Nasses zur Verfügung stehen. Obwohl noch eine kleine Finanzierungslücke für den Neubau klafft, hat das der Stadtrat so beschlossen.