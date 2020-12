Bad Neuenahr

Wie ein übergroßes Mauseloch muten sie an, die Reste des einst so hoch gelobten Bademantelganges, der die Ahr-Thermen, das Thermalbadehaus und das Kurhotel miteinander verband. In absehbarer Zeit werden auch die letzten Betonelemente aus der Erde geholt. Dann wird nichts mehr übrig sein von dem, was einst den Ruhm des Heilbades steigern sollte.