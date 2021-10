Angesichts des unfassbaren Leids, das die Flutkatastrophe über die Menschen des Ahrtals gebracht hat, sollte es ein weiteres Zeichen der Hoffnung sein, dass in der noch immer schwer geschädigten Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr am Sonntag zum Patrozinium, dem Patronatsfest, erstmalig wieder ein Gottesdienst stattfand. „Wir brauchen in unserem Leben Verlässlichkeit“, so Pastor Jörg Meyrer in seiner Predigt zu den mehr als 100 Gläubigen im Gotteshaus.