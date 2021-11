Wie können wir in dieser schweren Zeit am besten helfen? Diese Frage stellte sich der Lions Club Bad Neuenahr unmittelbar nach der Flut. Man kam ziemlich schnell zu der Übereinstimmung, dass man Einzelschicksale direkt und unbürokratisch unterstützen möchte. Zahlreiche Lions Clubs aus ganz Deutschland und sogar vereinzelt aus dem Ausland sowie private Lions-Mitglieder und Freunde der Organisation spendeten in den vergangenen Monaten zuhauf in großzügiger Weise.