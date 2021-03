Gerade in den wärmeren Monaten wird es in den engen Gassen Ahrweilers dank vieler Besucher schon mal eng. So manch einer kommt zwischenzeitlich mit Fahrrad oder E-Bike und lässt dieses nicht gern allein. Die Folge: es wird noch enger. Bei der CDU kam daher die Idee eines bewachten Fahrradparkplatzes gegen eine Abstellgebühr auf. Das stößt bei der Verwaltung indes auf wenig Gegenliebe.