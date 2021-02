Bad Neuenahr-Ahrweiler: Erstkommunionen bis in den Spätsommer

Dass es am sogenannten Weißen Sonntag nach Ostern zu zentralen Kommunionsfeiern mit Dutzenden von jungen Empfängern des Sakraments in den katholischen Kirchen kommen wird, ist nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 auch in diesem Jahr ausgeschlossen. Gleiches gilt für Kommunionunterricht in größeren Gruppen. In der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler hält man nun eine ganze Reihe von Alternativen zur Erstkommunionfeier bereit, die ein Team unter der Leitung von Gemeindereferentin Claudia Braun erarbeitet hat. Eltern und Kinder haben die Wahl.