In der Kreisstadt wird gebaut, und das in einem Ausmaß, wie man es bisher nicht erlebt hat. Alle Bauprojekte im Bild zu zeigen, ist kaum möglich. Deshalb hat die RZ nur eine Auswahl der wichtigsten Baustellen getroffen. Nicht nur in Bad Neuenahr stehen durch die Vorbereitungen zur Landesgartenschau und durch weitere Privatprojekte überall Gerüste und Baukräne, sondern auch in Ahrweiler.