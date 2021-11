Bad Neuenahr hat wieder eine Einkaufswelt: Pop-up-Mall eröffnet auch Räume für Begegnung

Kreisstadt. Einen schwarzen Hut zieht Lothar Eumann wie einen Schatz aus der knallig orangefarbenen Papiertüte. Er hat ihn in der gestern neu eröffneten Pop-up-Mall auf dem City-Parkplatz Ost in Bad Neuenahr gekauft. „Schön, dass es jetzt wieder aufwärts geht“, sagt er und findet, dass es eine Spitzenidee war, hier so etwas in Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden zu stampfen. Die Shopping-Zone im zweistöckigen Zelt samt gastronomischem Angebot nebenan bedeutet für die Menschen die Rückkehr zu etwas mehr Normalität.