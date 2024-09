Plus Kreisstadt

Bad Neuenahr erhöht die Steuern: Zweitwohnungsbesitzer müssen bald mehr zahlen

Von Jochen Tarrach

i Ob wie hier in der Poststraße oder überall anders in der Kreisstadt: Wer eine Zweitwohnung hat, muss dafür auch entsprechend Zweitwohnungssteuer zahlen. Der Stadtrat hat nun die neuen zu entrichtenden Sätze festgelegt. Foto: Jochen Tarrach

Wer in Bad Neuenahr-Ahrweiler über eine Zweitwohnung verfügt, muss in Zukunft mit einer erhöhten Zweitwohnungssteuer von 12 Prozent anstatt 10 Prozent des jährlichen Mietaufwandes rechnen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen.