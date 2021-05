Sprichwörtlich schweres Geschütz in Form von zwei Abrissbaggern ist westlich des Parkplatzes City-Ost, dem sogenannten Mosesparkplatz an der Bergstraße in Bad Neuenahr, aufgefahren, um Platz für den geplanten Neubau eines Parkhauses zu schaffen. Die an der Westseite der Baufläche stehenden Bestandsgebäude Nr. 4, 6 und 10 sowie ein weiteres kleines Garagengebäude müssen weichen.