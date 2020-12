Bad Breisig

Eigentlich würde der Nachfolger von Bernd Weidenbach, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig, dessen Amtszeit am 6. Oktober endet, schon lange feststehen. Schließlich hätte schon am 10. Mai gewählt werden sollen. Aber dann hat Corona alles durcheinandergewirbelt. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats ging es jetzt darum, für wann die Wähler an die Urne gebeten werden, um einen VG-Chef auszumachen.