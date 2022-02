Der Werksausschuss der Kurbetriebe Bad Breisig hat sich in seiner vergangenen Sitzung mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 auseinandergesetzt. Hiernach ergibt sich ein geplanter Jahresverlust für 2022 in Höhe von 1.097.626 Euro. Gegenüber dem vorläufigen Jahresverlust 2021 in Höhe von 1.141.730 Euro ist dies eine Verringerung um 44 100 Euro. Die Gründe dafür sieht manches Ratsmitglied als zu optimistisch an.