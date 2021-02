Bad Breisiger Eltern kämpfen für kühlere Kitas

An Hitze, Schweiß und Schwüle ist in diesen Februartagen kaum zu denken, doch jeder kennt diese Sommermomente, an denen mal die Dachgeschosswohnung, das Büro, die Schule oder eben auch – die wenigsten werden sich erinnern – der Kindergarten zur saunagleichen Folterkammer wird. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren kämpft der Elternausschuss der Kita Regenbogen für eine Klimatisierung der kommunalen Kindergärten der Stadt Bad Breisig. Und nun liegen die von diesem Ausschuss lang ersehnten Klimadaten vor, welche von April bis Oktober 2020 erfasst wurden. Gemessen wurde darin täglich die Durchschnittstemperatur innerhalb der Räumlichkeiten. Die durchaus heißen Ergebnisse sorgten nun für eine leicht erhitzte Debatte im quellenstädtischen Bauausschuss. Wie kann Politik Klima und Menschen helfen?