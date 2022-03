Knapp 30 Jahre lebte Stefan Kluth in Oberbreisig – bis zum März 2021. In jenem Monat hat sich sein Leben schlagartig verändert. Denn mitten in der Corona-Pandemie ist der heute 53-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Sopha nach Thailand ausgewandert, hat Tochter, Katze, Familie, Freunde und Nachbarn zurückgelassen (die RZ berichtete). Das ist jetzt ein Jahr her – bereut hat der Erzieher und IT-Systemkaufmann diesen Schritt bisher nicht – keine Minute lang. Ganz im Gegenteil.