Bad Breisig: Verbandsgemeinde setzt auf mehr Kooperation

Die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal rücken näher zusammen. Nachdem die Kooperation in Sachen Abwasser mit dem Entsorgungsbetrieb AÖR mit der Übernahme von bisherigen Verwaltungsangestellten weiter gedeiht, gehen die Gebietskörperschaften nun auch in Sachen europäisches Förderprogramm Leader und Klimaschutz gemeinsame Wege. Das seit 1991 bestehende Leader-Programm leitet sich von dem französischen „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ ab, was übersetzt „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“ heißt.