Bad Breisig

Das viel umstrittene Seniorentaxi in der Verbandsgemeinde Bad Breisig soll nun spätestens ab dem 1. September wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin müssen noch fehlende Unterlagen der Fahrer, wie etwa ein Personenbeförderungsschein, herangeschafft werden. „Ich bin heilfroh darüber, dass wir nach ausführlichen Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss schließlich zu einem übereinstimmenden Beschluss gekommen sind“, konstatierte Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Weidenbach in seiner letzten Funktion als Sitzungsleiter vor seinem Ruhestand, der am 6. Oktober beginnt.