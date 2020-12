Bad Breisig

Hat Bad Breisig doch noch Chancen, Teil des Weltkulturerbes zu sein? Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden hat das Land Rheinland-Pfalz am 9. Januar 2020 bei der Unesco beantragt, den Niedergermanischen Limes (siehe Info) als Weltkulturerbe anzuerkennen. So groß die Hoffnung etwa in Remagen war, daraufhin Touristen anzuziehen, so groß war die Enttäuschung in Bad Breisig, als bekannt wurde, dass die Quellenstadt keine Berücksichtigung im Antrag finden sollte. Nun kämpfen die Christdemokraten erneut für eine Beteiligung Bad Breisigs.