Die Lindenschule in Bad Breisig ist seit einigen Jahren ein Sanierungsfall, das ist unstrittig. Zudem stehen an der Grundschule mit Ganztagsbetreuung Erweiterungen und Neubauten an. So ist der Neubau von Klassenräumen und die Errichtung eines barrierefreien Zugangs geplant. Darüber hinaus steht der Neubau einer Mensa an, damit die bisherigen Speiseräume einer anderen Verwendung zugeführt werden können.