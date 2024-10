Plus Bad Bodendorf

Bad Bodendorfs langer Weg zum Freibad-Wiederaufbau

i Das flutzerstörte Bad Bodendorfer Thermalbad bietet noch immer ein trostloses Bild: Bis zu seiner Eröffnung wird es noch dauern. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Warum tut sich denn nichts in Sachen Wiederaufbau des Thermalbades Bad Bodendorf? Diese oft gestellte Frage scheint angesichts des traurigen Anblicks der Flutruine im gerade begonnen vierten Jahr nach der Flut berechtigt. Doch hinter den Kulissen tut sich so einiges, wie Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron und die Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi), Sofia Lunnebach, in einer gut besuchten Infoveranstaltung erläuterten.