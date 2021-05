Mit großen Schritten voran geht es beim Bau der Bad Bodendorfer Schulsporthalle. Wie Ortsvorsteher Alexander Albrecht in der jüngsten Videokonferenz des Ortsbeirats kundtat, sind die Turngeräte in Auftrag gegeben. Klettergestell und Basketballbereich befinden sich aktuell in der Ausschreibung. „Wir können uns schon mit dem Gedanken einer kleinen Eröffnungsfeier beschäftigen“, so Albrecht. „Das ist ein Meilenstein für Bad Bodendorf“, attestierte Cora Blechen (CDU).