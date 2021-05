Bad Bodendorf: Die „Rievkooche“ haben ein Denkmal

Der „Dernauer Ässel“ (Esel) ist in Marmor gehauen, der „Sinziger Stadtmauredrisser“ und die Bad Neuenahrer „Schinnebröder Hendrich und Jösef“ sind in Bronze gegossen, die „Koisdorfer Käskömche Frau“ und die „Kripper Erdbeerfrau“ zieren als Steinstatuen die Ortsteile und erinnern an historische Besonderheiten. Und jetzt kommt die „Mam mit der Pann“ dazu: Sie verweist als in Beton modellierte Personifizierung auf die Bezeichnung der Bad Bodendorfer als „Rievkooche“ (Reibekuchen) und wurde am Maifeiertag auf der Duftinsel am Rande des Wanderweges Aachen-Frankfurter-Heerstraße Ecke Haupt- und Schützenstraße enthüllt.