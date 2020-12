Kreis Ahrweiler

Das Unwetter am Mittwochabend hat die Einsatzkräfte am Rhein, aber auch auf der Grafschaft auf Trab gehalten. Wie die Polizeiinspektion Remagen mitteilt, musste die B 9 in Remagen für rund 45 Minuten gesperrt werden, weil die Kanalisation wegen des Starkregens die Wassermengen nicht aufnehmen konnte.