Plus Gimmigen Autorin an Ahr und Rhône: „Mord in der Altstadt“ ist Hanna Schäfers Krimidebüt Von Justin Buchinger i Vor der Kathedrale Saint-Jean in Lyon präsentiert Hanna Schäfer stolz ihr Erstlingswerk. Mit der französischen Stadt, in der ihr Roman spielt, ist die Autorin sehr vertraut. Foto: Jetmir Prenga Die Autorin Hanna Schäfer führt ihr Leben im Wechsel zwischen Lyon und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mit ihrem Krimi „Mord in der Altstadt“ gibt sie nicht nur ihr kreatives Debüt, sondern arbeitet auch ein besonderes Erlebnis auf. Lesezeit: 3 Minuten

„Write what you know – Schreib, was du kennst“, ist ein oft Mark Twain zugeschriebener Rat an Autoren. Und genau das tat Hanna Schäfer, als sie ihren Erstlingsroman schrieb. Mit „Mord in der Altstadt“ bewegt sich die Gimmigerin in der ihr sehr vertrauten Innenstadt von Lyon. In der französischen Stadt, ...