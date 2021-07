Kreis Ahrweiler/Blankenheim

Auto erfasst Wandergruppe aus dem Ahrkreis: 65-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Freitagmittag in Blankenheim ist eine 65-jährige Wanderin aus dem Kreis Ahrweiler lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Kreispolizeibehörde Euskirchen berichtet, wurde ein Teil der insgesamt zehnköpfigen Gruppe von einem Auto erfasst, als sie die L 115 auf Höhe der Kreuzung Lommersdorf/Freilingen überqueren wollte. Die 65-jährige Frau zog sich bei dem Unfall so schwere Blessuren zu, dass sie mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik gebracht werden musste.