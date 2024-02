Auszeichnung für Mineralwasserhersteller : Rhodius in Burgbrohl bekommt Preis für nachhaltiges Handeln

Das Team des Mineralwasserhersteller Rhodius ist mit dem „Eifel-Award“ für nachhaltiges Handeln ausgezeichnet worden. Foto: Peter Stollenwerk

Ausgezeichnet wurden Unternehmen aus der Eifel, die ihre ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung ernst nehmen und sich mit zukunftsweisenden Strategien diesen Herausforderungen stellen. Faktoren wie die Umsetzung baulicher oder energetischer Maßnahmen im Betrieb, Innovationen zur ressourcenschonend Gestaltung der Prozessabläufe sowie die Verwirklichung der sozialen Verpflichtung von Nachhaltigkeit als Zukunftsbasis wurden unter anderem in der Bewerbung für den Preis abgefragt.

Herkunft des Wassers ist relevant

„Seinen einzigartigen Charakter verdankt Rhodius Mineralwasser seiner Herkunft, der Vulkaneifel. Wir sehen uns in der Pflicht, dieses Geschenk der Natur zu bewahren. Schon alleine deshalb haben wir uns zu einem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet, was den behutsamen Umgang mit der Umwelt, die Sicherstellung eines gesunden und guten Arbeitsklimas für unsere Beschäftigten sowie die Übernahme sozialer Verantwortung in der Gesellschaft einschließt. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, so Rhodius-Inhaberin und Nachhaltigkeitsbeauftrage Frauke Helf.

Das Nachhaltigkeitsteam identifiziere in regelmäßigen Treffen Einsparpotenziale aus allen Unternehmensbereichen und hinterfrage den Arbeitsalltag im Hinblick auf ein nachhaltige Ausrichtung. Es würden klare Ziele festgelegt, deren Erreichung vierteljährlich oder mindestens zum jeweiligen Jahresende kontrolliert werde. So habe Rhodius beispielsweise seinen CO2-Ausstoß deutlich reduziert, man setzte auf E-Mobilität und auch die Umstellung auf Ökostrom sei 2020 erfolgt.

Engagement bei Projekten der Region

Hervor hob die Zukunftsinitiative Eifel, die den Preis jährlich verleiht, das Engagement der Firma in ökologischen Projekten der Region, beispielsweise bei der Errichtung einer Fischtreppe im Brohlbach sowie dem Hochwasserschutz und der Grünflächenerweiterung in Niederzissen. Ferner gebe es bei Rhodius eigene Aktionen wie das Müllsammeln in Burgbrohl in Anlehnung an die Aktion „Let’s clean up Europe“. red