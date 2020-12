Ahrweiler

Jährlich wechselnde, spannende Ausstellungen gehören seit vielen Jahren zum Angebot der Römervilla in Ahrweiler. Auch 2020 hat Museumsleiter Dr. Hubertus Ritzdorf das Ausstellungsjahr, wenn auch verspätet und in aller Stille, wieder mit einer neuen Ausstellung eröffnet. „Mongolei – Bilder aus der Ferne“, so der Titel der aktuellen Begleitschau parallel zu den eindrucksvollen Resten der Villa aus der Römerzeit.