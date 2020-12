Remagen

Von Kripp nach Remagen ist es nur ein Katzensprung. Gut für Ralf Schumann, denn so kam der in Kripp lebende Fotograf ohne große Umwege zu seiner neuesten Ausstellung: Unter dem Titel „urban“ zeigt er in der Remagener Galerie M.A.SH. derzeit Fotografien aus kleineren und größeren Städten. Keine Stadtansichten im üblichen Sinne, sondern eher Details und kleine Szenen, die die Urbanität selbst im Blick haben.