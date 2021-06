„Lasst mich ich selbst sein“: So lautet der Titel der Ausstellung des Anne-Frank-Zentrums Berlin, die derzeit in der Hocheifel-Realschule plus mit Fachoberschule in Adenau zu sehen ist. Die Wanderausstellung thematisiert den Holocaust und stellt Beziehungen zur Gegenwart her. Sie soll die Besucher auf Ausgrenzung, Fremdenhass und Rechtsextremismus aufmerksam machen. Zur Eröffnung der Ausstellung wurde an der Schule ein Baum gepflanzt, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat.