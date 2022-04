Eine politische Zeitenwende hat Bundeskanzler Olaf Scholz als Antwort auf den Überfall Russlands auf die Ukraine in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag angekündigt. Was genau alles zu dieser Zeitenwende gehört, hat er dabei nach Ansicht von Dr. Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln, aber vage gelassen.