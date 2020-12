Kreis Ahrweiler

Gut zwei Jahre noch, dann ist Landesgartenschau (Laga) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Mittwoch informierte Geschäftsführer Jörn Kampmann Vertreter aus Handel, Hotellerie und Gastronomie über den aktuellen Stand der Dinge. Knapp 100 Gäste hörten sich in den Räumlichkeiten der Kleinen Bühne im Kurpark an, wie ihre Kollegen in Koblenz 2011 mit dem größeren Bruder der Laga, der Bundesgartenschau (Buga), umgegangen sind und welche Chancen sie nutzen konnten.