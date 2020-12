Bad Neuenahr

Verkehrstechnisch gesehen ist die Kurgartenstraße in Bad Neuenahr von der evangelischen Martin-Luther-Kirche aus bis zur Einmündung in die Mittelstraße nicht die wichtigste Straße der Kurstadt. Trotzdem hat sie durch ihre exponierte Lage mitten durch das Herz des Kurzentrums eine herausragende Bedeutung und ist quasi die Prachtmeile der Stadt. So ist die nun geplante Sanierung der Straße auch nach Worten von Bürgermeister Guido Orthen „ein nicht ganz unwesentliches Projekt“.