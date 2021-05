Ausbau der Haltestelle Ahrweiler Markt: Barrierefreier Bahnsteig, aber kein barrierefreier Zugang?

Für einen barrierefreien Zugang zur Haltestelle Ahrweiler Markt setzt sich die FWG ein. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV) Nord habe in der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses Anfang des Jahres mitgeteilt, dass noch in diesem Jahr an der Haltestelle Ahrweiler Markt der Deutschen Bahn AG größere Umbaumaßnahmen geplant sind, erinnert die FWG in einer Pressemitteilung. Dabei soll insbesondere die seit Langem geforderte Barrierefreiheit an den Gleisen hergestellt werden. Diese Maßnahmen werden mit circa drei Millionen Euro finanziert. In diesem Zusammenhang wurde auch mitgeteilt, dass zum Gleis 2 (Fahrtrichtung Ahrbrück) kein barrierefreier Zugang vorgesehen ist, da die bestehende Rampe zu steil und ein Aufzug zu teuer sei.