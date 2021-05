Aus Walnussbaum wird Orgel: Lebenshilfe schafft Platz für Ausbau

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge waren die Vorstandsmitglieder der Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler Zeugen, wie ein Walnussbaum auf der Wiese hinter dem Lebenshilfehaus in der Pestalozzistraße in Sinzig der Säge zum Opfer fiel. Das war aber kein geplanter Naturfrevel, sondern der Start in den Ausbau des Hauses. „Wir wollen die Räumlichkeiten erweitern, dafür müssen wir die Fläche im Garten nutzen, auf der nun leider auch ein Baum stand,“ erläuterte laut Pressemitteilung der Einrichtungsleiter des Hauses, Michael Müller.