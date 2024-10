Plus Remagen

Aus fünf mach eins: Pfarrei St. Franziskus startet im Januar in Remagen

Von Jochen Tarrach

i Die in der Nordwestecke des Jahres 356 n. Chr. bezeugten Römerkastells Rigumagus errichtete Kirche St. Peter und Paul ist eine der fünf Kirchen der neuen Pfarrgemeinde St. Franziskus. Sie darf als die älteste Kirche am Rhein zwischen Andernach und Bonn angesehen werden. Fotos: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach

Die Pfarreien St. Peter und Paul in Remagen-Stadt, St. Laurentius in Oberwinter, St. Johannes-Nepomuk in Kripp, St. Gertrud in Oedingen sowie St. Remigius in Unkelbach schließen sich am 1. Januar 2025 zu einer einzigen großen Pfarrei St. Franziskus zusammen. Aus dem bisherigen Kirchengemeindeverband wird damit nun eine einzige Pfarrgemeinde.