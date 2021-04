Aufträge vergeben

In der Sitzung des Bau-, Verkehrs-, und Umweltausschusses wurden auch einige der geplanten Sanierungsprojekte vergeben. So wurde unter anderem der Weg frei gemacht für die Sanierung der Toilettenanlagen im Untergeschoss der Grundschule Kripp, für die energetische Sanierung und die Erneuerung des Hallenbodens der Turnhalle der Grundschule Oberwinter, den Abbruch der ehemaligen Filialkirche in der Alten Straße in Remagen, Sanierungsarbeiten in den Flurdecken der Integrierten Gesamtschule und die Planungsaufträge für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage am Schwimmbad in Remagen.