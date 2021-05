Kein Pfingstweinmarkt, kein rauschendes Fest in der Ahrweiler Altstadt. Und auch keine Wahl der Ahrweinkönigin mit Inthronisierung auf dem Marktplatz. So war es, Corona geschuldet, 2020. Zumindest eine Ahrweinkönigin gibt es an Pfingsten 2021 wieder. Besser noch: Auch eine Prinzessin hat die Majestät an ihrer Seite.