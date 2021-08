Den Menschen ein kleines Zeichen der Hoffnung und Zuversicht geben möchte Winzer Herbert Linden aus Heimersheim. Obwohl er nahezu seinen gesamten Weinbestand durch die Flutwelle verloren hat, möchte er doch am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr sein beliebtes Winzerhäuschen am Ehlinger Berg für Entspannung suchende Mitbürger mit einem Grillfest öffnen.