Leimersdorf

Die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sind weiterhin geöffnet. Doch vom Regelbetrieb ist man weit entfernt. Die Kitas stehen in Zeiten des Corona-Lockdowns vor großen Herausforderungen. Auch in der Kita Zauberwald in Leimersdorf können viele angedachte Projekte wie das „Zahlenland“ und das „Schlaue-Füchse-Projekt“ nur mit den Kindern durchgeführt werden, die die Kita (bei dringendem Bedarf) besuchen müssen. Das sind aktuell etwa 40 Prozent der normalen Belegung.