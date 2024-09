Plus Antweiler

Aufführung des Spiegeltheaters in der Antweiler Mühle: „Love Letters“ berühren das Publikum

Von Werner Dreschers

i In „Love Letters“ zeichnen Hilde Kraft und Gregor Specht eine Lebens- und Liebesgeschichte der besonderen Art nach. Foto: Werner Dreschers

„Love Letters“ heißt das Stück des amerikanischen Autors A. R. Gurney, das Hilde Kraft und Gregor Specht vom „Spiegeltheater Adenau“ im ehemaligen Kornspeicher in der Antweiler Mühle der Familie Gillig aufführten. Veranstalter war der Verein zur Heimatpflege Antweiler. Bernhard Müller begrüßte die Gäste in der Mühle, die Veranstaltung war an beiden Tagen ausverkauft.