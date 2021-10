Was für ein Erfolg. Am Ende blickt ein restlos begeisterter Veranstalter Lucas Sermann von der Bühne auf knapp 1000 Gäste, die sich auf der liebevoll improvisieren Weinstraße eingefunden haben. „Aufbruch statt Abbruch“ – unter diesem Motto fand auf der Seilbahnstraße in völlige zerstörter Umgebung das erste Weinfest nach der Flutkatastrophe im Ahrtal statt, und wie die Initiatoren bilanzieren, hielt es, was es versprach.