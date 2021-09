„Wenn man hier vom Campingplatz Burgwiese aus hinauf in die Weinberge schaut, sieht alles so friedlich aus“, sagt Carmen Poppelreuter aus Mayschoß. Doch die Idylle trügt. Nur knapp 100 Meter weiter im Dorf sind die Spuren der Flut immer noch brutal präsent. Carmen Poppelreuter kann sich nicht mehr vorstellen, so nah am Wasser zu wohnen.