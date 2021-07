Arp Museum: Vorhang auf fürs Gipfeltreffen der Bildhauerei

46 Jahre und eine ganze Kunstepoche trennten sie: Als Auguste Rodin 1917 starb, war der junge Hans Arp gerade höchst dadaistisch in Zürich unterwegs. Später lebte er als Bildhauer das Abenteuer Abstraktion in vollen Zügen aus. Doch ebendiese Abstraktion hatte sich auch schon beim Bildhauertitanen Rodin angedeutet. Den vielen Unterschieden und gar nicht so wenigen Parallelen im Werk der beiden Künstler spürt die neue Ausstellung „Rodin/Arp“ im Arp Museum Bahnhof Rolandseck nach. Die Schau krönt das Jahresthema „Fantastisch plastisch“ – zusammen mit dem Bildhaueratelier im Bahnhof Rolandseck, das die Museumsbesucher mehr als jemals zuvor zur Teilhabe einlädt.