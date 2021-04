Architekt sieht Korrekturbedarf: Lässt sich die neue Konzerthalle der Kreisstadt noch verbessern?

Noch künden nur Banner im Kurpark von der Heilbadarchitektur der Zukunft an diesem prominenten Ort. Mittlerweile ist die Neugestaltung der Kurparkliegenschaften mit dem Auftrag an das Bonner Büro Pilhatsch in der Leistungsphase 3, der Entwurfsplanung, angekommen. Jetzt wird detailliert konkretisiert, was als Konzept vom Rat im Juni 2020 bereits beschlossen wurde. Alles ist auf dem Weg. Trotzdem lässt das Projekt den Architekten Axel Ritter aus Bad Neuenahr nicht los. Er sieht Korrekturbedarf und macht Vorschläge.