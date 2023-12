Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler Arbeitsreiches und zufriedenes Leben: Gertrud Schneck feiert 100. Geburtstag mit ihrer Familie in Bad Neuenahr Bei bester Gesundheit den 100. Geburtstag zu feiern, ist zweifellos ein seltenes Geschenk. Gertrud Schneck aus der Ravensberger Straße 10 in Bad Neuenahr ist es vergönnt, im Kreise der Familie diesen runden Geburtstag zu feiern. Von Jochen Tarrach

Am 14. Dezember 1923 war die Freude groß, als bei Familie Knieps in der Kreuzstraße 49 Tochter Gertrud das Licht der Welt erblickte. Als eines von zehn Kindern der Familie erlebte sie die schwere Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in der Geborgenheit der Familie. Nach der Schulzeit, im Jahr 1940, ...