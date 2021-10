Es ist die Geschichte einer Spende, wie es sie in diesen Wochen im Ahrtal so viele gibt. Die Not ist nach wie vor groß, doch die Hilfsbereitschaft an vielen oft auch unerwarteten Stellen ebenso. Es ist die Geschichte von Michael Faltin, der mit seiner Ehefrau, seinen vier Kindern und dem Hund Alaska in Rech wohnt. Eine der Familien, für die sich am 14. Juli 2021 das Leben einschneidend ändert.